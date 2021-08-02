Пилоты опоздали: авиарейс из Москвы в Челябинск задержали на три часа

Пилоты с запозданием заняли места в кабине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиры, собиравшиеся 2 августа лететь из Москвы в Челябинск, прибудут в пункт назначения с запозданием. Вылет отложили. По расписанию самолет авиакомпании «Россия» рейсом FV6257 должен был приземлиться в челябинском аэропорту в 11:10. Но в 12:10 самолет только вылетел из московского аэропорта Шереметьево. В Челябинске воздушное судно ждут к 14:10.

В Шереметьево сообщили, что задержка произошла из-за позднего прибытия кабинного экипажа. Причину опоздания пилотов не поясняют.

Напомним, днем ранее задержали авиарейс из Москвы, которым в Челябинск прибывал призер Олимпиады в Токио Кирилл Писклов.

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