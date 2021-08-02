Мэр Челябинска Наталья Котова призвала менять управляющие компании, а не жаловаться в администрацию

Челябинцев не устраивает работа ЖЭКов Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Топ самых злободневных проблем зачитала сегодня, 2 августа, на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова. Он составлен на основе официальных обращений и жалоб в соцсетях.

Чаще всего горожан не устраивает плохое содержание общедомового имущества, нерегулярная уборка подъездов и дворов, грязь на мусорных площадках. Также жители жалуются на открытые люки и отсутствие ограждений, обрезку деревьев и плохое освещение. Нередко нарушаются сроки текущего ремонта, фальсифицируются данные в отчетных документах об объемах работ.

Мэр предложила челябинцам поменять управляющую компанию вместо того, чтобы заваливать администрацию жалобами.

— Вы платите управляющей компании, которую выбрали, и вправе спросить с нее все, за что платите деньги, — обратилась к жителям Наталья Котова. — Можно писать в администрацию города, вы как собственники имеете полное право принять решение о смене управляющей компании. Мы все равно разбираемся с ними, а вы думаете, что это недорабатывает администрация.

Подробную инструкцию, как сметить ЖЭК, который плохо работает, администрация пообещала выложить сегодня на своем сайте cheladmin.ru.

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