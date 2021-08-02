Уголовное дело экс-замминистра строительства Челябинской области передали в суд

Фото: Вячеслав Жилин/vk.com, minstroy74. Коллаж: Эдуард Фадюшин

В Челябинской области закончили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали бывшая заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Ольга Антонова, бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов и один из руководителей ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов.

Сообщников обвиняют в похищении более чем 15 млн рублей из бюджета. Деньги присвоили при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса ледового дворца «Уральская Молния». Кроме того следствие считает, что Ольга Антонова получила взятки в 2,2 млн и 1,5 млн рубл

й. За эти деньги экс-чиновница обещала помочь предпринимателю в заключении и оплате государственных контрактов. Чтобы легализовать незаконно полученные деньги, замминистра купила дорогой автомобиль.

Как уточнили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета, в зависимости от степени участия троих сообщников обвиняют в мошенничестве, получении взятки и отмывании денег. Материалы уголовного дела передали в суд.

Напомним, Ольгу Антонову задержали весной 2020 года. В региональном минстрое тогда прошли обыски. Год экс-чиновница провела в СИЗО. Через 12 месяцев после задержания ее отпустили из-под стражи, но запретили ближе, чем на сто метров, приближаться к бывшему месту работы.

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