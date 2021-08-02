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Общество2 августа 2021 12:22

Челябинцы начали получать выплаты школьникам по 10 тысяч рублей

С раннего утра деньги «падают» на карты родителей
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Предполагается, что эти деньги должны пойти на подготовку к школе

Предполагается, что эти деньги должны пойти на подготовку к школе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С сегодняшнего дня, 2 августа, южноуральцы начали получать выплаты на детей от 6 до 18 лет к школе. Первые деньги «упали» на карточки родителей уже ранним утром.

— В 9 утра уже пришли деньги, — говорит челябинка Алия.

Изначально перечислять средства планировали с 16 августа. Но, как сообщил Пенсионный фонд России, было принято решение начать выплаты досрочно. Напомним, по 10 тыс. рублей получат семьи с детьми от 6 до 18 лет. Те, кто уже получал аналогичные пособия в прошлом году, могут не подавать заявления. Остальные до 1 ноября могут подать заявление на выплату через портал «Госуслуги» или лично в отделения ПФР. Добавим, что опекунам необходимо подавать заявление лично. Всего, по данным Пенсионного фонда, в Челябинской области выплаты могут получить около 350 тыс. школьников.

Ответы на главные вопросы о выплатах школьникам в 2021 году — читайте в нашем материале.

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