Челябинская область получила большую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Прививка «Спутник Лайт» — однокомпонентная Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область поступила большая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» — 17,8 тыс. доз. В ближайшие дни препарат передадут во все больницы Южного Урала, сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, эта вакцина ставится всего один раз. Но привиться ей могут далеко не все.

— Новая вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации либо вакцинации людей младше 60 лет, которые уже перенесли ковидную инфекцию. Помимо этого ее можно ставить всем с 18 до 25 лет. Считается, что у молодых людей иммунитет формируется интенсивно, бурно, и его будет достаточно после одной дозы до полугода, — рассказала заместитель главного врача по поликлиническим вопросам ОКБ №2 Анна Авладеева.

Недавно регион получил 18 тыс. доз «Спутника Лайт». Мы побывали не вакцинации в одной из поликлиник города. Рассказываем, кто привился «Спутником» в числе первых.

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