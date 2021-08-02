26 незаконных ларьков готовят в Челябинске к сносу на этой неделе

Ларьков в Челябинске станет меньше Фото: Евгения ГУСЕВА

Если на прошлой неделе с улиц было убрано 19 ларьков, то в августе работа усилится. Только на это неделе будет снесено 26 торговых точек, сообщила сегодня, 2 августа, на аппаратном совещании вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. Также замглавы доложила о ликвидации двух незаконных парковок и демонтаже 10 вывесок, а также отметила, что жители жалуются, что незаконные ларьки подключают к общедомовому имуществу, и расходы на электричество перекладываются на них.

— Мы неоднократно разъясняли, что подключение незаконных стационарных объектов к сетям общедомового имущества и размещение парковок — это полномочия жителей, — пояснила Надежда Рыльская. — Именно управляющие компании дают разрешение незаконным объектам. Мы готовы оказывать содействие жителям и давать разъяснения.

Особое внимание глава Челябинска Наталья Котова попросила обратить на несанкционированную торговлю на Комсомольском проспекте, 36 возле бывшего кинотеатра «Победа».

— Только за неделю мы составили пять протоколов по этому адресу, — отметил глава Курчатовского района Сергей Антипов. — Практически ежедневно составляем протоколы на незаконную торговлю. Уйдут, потом опять приходят.

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