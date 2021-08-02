За информацию о пропавшем 20-летнем челябинце предложили миллион рублей

Челябинца не могут найти уже почти месяц. Фото: vk.com/lizaalert_chlb

Родственники Романа Оганяна, который пропал около месяца назад, пообещали выплатить миллион рублей за информацию о его фактическом местонахождении. Об этом объявил брат пропавшего Торгом Оганян.

— Инициативу курируют полиция и следственный комитет, они будут проверять любую информацию, — сообщил Торгом Оганян.

Сообщения о пропавшем молодом человеке готовы принимать по номеру +79511150755.

20-летнего Романа Оганяна в последний раз видели в Ленинском районе Челябинска почти месяц назад — 5 июля. С тех пор сотрудникам правоохранительных органов и волонтерам не удалось найти следов, указавших бы на местонахождение горожанина.

Известно, что в день исчезновения на Романе были красная толстовка, черные спортивные брюки и белые кроссовки. Рост пропавшего 175 см, глаза и волосы черные, телосложение среднее.

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