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Общество2 августа 2021 13:29

В Челябинской области оштрафовали мужчину, обругавшего медсестру

Житель Карабаша невежливо поговорил с сотрудницей больницы по телефону
Елена КОЛЧИНА
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Житель Карабаша заплатит штраф за оскорбление медсестры

Житель Карабаша заплатит штраф за оскорбление медсестры

Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летний житель Карабаша в конце мая позвонил в городскую больницу и обругал матом старшую медсестру хирургического отделения. Заведующий отделением вступился за подчиненную и пожаловался на грубияна в прокуратуру.

В результате невежливого карабашца привлекли к административной ответственности по статье об оскорблении.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мировой судья обязал горожанина выплатить штраф в сумме 3 тыс. рублей.

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