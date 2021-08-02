В Челябинской области оштрафовали мужчину, обругавшего медсестру

Житель Карабаша заплатит штраф за оскорбление медсестры
Фото: Олег УКЛАДОВ
35-летний житель Карабаша в конце мая позвонил в городскую больницу и обругал матом старшую медсестру хирургического отделения. Заведующий отделением вступился за подчиненную и пожаловался на грубияна в прокуратуру.
В результате невежливого карабашца привлекли к административной ответственности по статье об оскорблении.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мировой судья обязал горожанина выплатить штраф в сумме 3 тыс. рублей.
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