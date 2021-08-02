Олигарх из Челябинской области попал в список богатейших людей мира вместе с руководителями Amazon и Louis Vuitton

Виктор Рашников — единственный южноуралец в списке Bloomberg Фото: "КП" Архив

Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 богатейших людей мира. Владелец ММК Виктор Рашников — единственный олигарх из Челябинской области — на 152 месте.

— Рашников — председатель правления Магнитогорского металлургического комбината, российского производителя стали и труб. В 2020 году публично торгуемая компания имела выручку в размере $6,4 млрд. Рашников приобрел большую часть ее акций в 1990-х годах, купив акции, распределенные российским правительством среди заводских рабочих после распада Советского Союза, — поясняет Bloomberg.

Состояние Рашникова оценивается в $13,8 млрд. С начала года он обогатился на $2.65 млрд.

На первых строчках списка — Джефф Безос (Amazon), Илон Маск (SpaceX и Tesla) и Бернар Арно (президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy).

Среди российских миллиардеров самый состоятельный — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (рост состояния с начала года на $3,36 млрд — до 33,4 млрд). В список также попал уральский миллиардер, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Его состояние оценивается в $5.86 млрд (+$2.11 млрд).

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