Улицу Российскую в Челябинске закроют для пешеходов и транспорта на три недели

Дорогу рядом с Ленинградским мостом закроют почти на три недели Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинске ограничат движение пешеходов и автомобилей на участке улицы Российской возле перекрестка с проспектом Победы.

С 8:00 3 августа до 20:00 22 августа нельзя будет пройти возле домов №41 и №43 по улице Российской. Одновременно для автомобилистов закроют проезд по крайней правой полосе улицы в обоих направлениях движения.

Как объяснили в городском комитете дорожного хозяйства, ограничения связаны с реконструкцией Ленинградского моста. В августе подрядчик АО «Уралмостострой» собирается демонтировать подпорные стенки для последующего бурения водоотводов. Пешеходов и машины не допустят в зону проведения работ.

Что сейчас происходит на месте разобранного Ленинградского моста, смотрите в фоторепортаже КП-Челябинск.

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