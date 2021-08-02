Последние в очереди: где отключат горячую воду 11 августа

В Тракторозаводском районе горячей воды не будет две недели
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Шестой, заключительный этап подготовки к отопительному сезону продлится до 25 августа. На две недели горячую воду отключат в 144 домах, 12 детских садах, 11 учебных и 4 лечебных учреждениях Тракторозаводского района Челябинска.
Полный список домов можно найти на сайте горадминистрации в разделе «Графики проведения опрессовок — 2021».
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