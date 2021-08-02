В Челябинске появились велостанции для ремонта

Если такие пункты станут популярны, их количество увеличат

В центре Челябинска теперь можно накачать колесо, подвесить велосипед и воспользоваться набором ключей на тросах. Две установки для мелкосрочного ремонта появились у входа на Алое поле (со стороны улицы Ленина-Свердловского проспекта) и за памятником Курчатову (по направлению к Обкомовке напротив детской площадки).

— Если эти установки будут востребованы, то в рамках общей политики развития велоинфраструктуры в Челябинске мы увеличим количество таких мобильных пунктов ремонта в центре города, — отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Ранее такие пункты собирались поставить к началу лета, однако появились они только к концу велосезона.

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