Три девушки из Челябинска попали в полуфинал конкурса «Мисс офис — 2021»

Александра Кристинина, Кристина Юскаева и Вероника Крикун (слева направо) попал в полуфинал конкурса «Мисс офис».

Сразу три жительницы Челябинска попали в полуфинал международного конкурса «Мисс офис — 2021». Речь идет об инженере-технологе ООО «ЖБИ74» Александре Кристинины, помощнике юриста ООО «Русская правда» Веронике Крикун и об экономисте ООО «Килобайт» Кристине Юскаевой. Красавицы поборются не только за титул, но и за украшенную драгоценностями корону и денежный приз суммой в два миллиона рублей.

Напомним, в 2020 году от Челябинска в финал конкурса «Мисс офис» попала юрист компании «АС.ТЕРА» Оксана Обабкова (сейчас работает в «Космус»). Девушке удалось завоевать титул «Бизнес Леди – 2020».

«Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Он был учрежден в 2010 году. Основная цель этого мероприятия – популяризация образа успешной деловой женщины. За 11 лет существования в оргкомитет конкурса пришло более 175 000 заявок от участниц, а также состоялось 150 кастингов в РФ и за рубежом. Онлайн-трансляцию финала 2019 года посмотрели более 2,5 миллионов человек.

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