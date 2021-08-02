Челябинская область пятая в России по доведению субсидий аграриям

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Челябинская область вошла в первую пятерку регионов-лидеров по доведению федеральных субсидий аграриям. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, которое ведет оперативный мониторинг доведения бюджетных ассигнований На начало августа из федерального и областного бюджета на поддержку отрасли в регионе перечислено в виде субсидий около 1,2 млрд рублей.

Лидерами среди субъектов РФ по этому показателю являются Ненецкий автономный округ (90,3%), Магаданская область (87,5%), Кировская область (82,6%), Республика Мордовия (75,6%). В Челябинской области на условиях софинансирования с федеральным бюджетом до аграриев доведено 73,3% ассигнований. В среднем по стране регионы довели до получателей 43% федеральных субсидий, или 53,9 млрд. рублей.

Поддержка аграриев также осуществляется по линии льготного кредитования. С пониженной процентной ставкой южноуральским сельхозтоваропроизводителям предоставлены инвестиционные и краткосрочные кредиты на общую сумму 14 млрд рублей.