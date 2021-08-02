Сотрудника СБУ, прятавшегося в Челябинской области, поймали при попытке вывезти боеголовки на Украину

Мужчина приобрел боеголовки, чтобы вывезти их на Украину Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сотрудники УФСБ по Челябинской области вместе с коллегами из Республики Марий Эл поймали контрабандиста, который пытался вывести боеголовки зенитно-ракетного комплекса на Украину. Мужчина оказался причастен к работе Службы безопасности Украины — об этом свидетельствовали документы, которые нашли у него. При этом он работал по поддельным документам, менял имена.

— Мужчина жил в Челябинской области и поехал в Йошкар-Олу за боеголовками. Его поймали с поличным, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Мужчину судили в Йошкар-Оле. За приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) ему назначили 3 года и 4 месяца колонии общего режима.

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