В Челябинске инспекторы ДПС спасли человека, которому резко стало плохо на улице

Фото: ГИБДД по Челябинску

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции спасли человека, которому резко стало плохо на улице. Эта история произошла несколько дней назад в Ленинском районе. Инспекторы полка ДПС ГИБДД Ярослав Конкин и Александр Мотовилов стояли на своем посту, и к ним обратился за помощью житель города Михаил Никифоров.

— Я утром почувствовал легкое недомогание и поехал на работу. Когда возвращался обратно, то мое состояние стало ухудшаться. Я увидел сотрудников Госавтоинспекции, стоявших на дороге с проблесковыми маячками. Я решил обратиться к ним за таблеткой, — вспоминает тот день Михаил Никифоров.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание, что мужчине становится все хуже и хуже. Они вызвали для него скорую помощь.

— Данный гражданин был помещен в патрульный автомобиль. Но в связи с тем, что его состояние ухудшалось, нами были принято решение незамедлительно доставить его в больницу, — рассказал Ярослав Конкин.

Патрульный автомобиль с включенными световыми и звуковыми спецсигналами незамедлительно повез теряющего сознание молодого человека до ближайшей больницы. Благодаря незамедлительным действиям сотрудников ГИБДД, мужчине была вовремя оказана медицинская помощь.

Вскоре в Госавтоинспекцию Челябинска обратился сам Михаил Никофоров. Он высказал свои слова благодарности инспекторам за то, что они не оставили его один на один со своей проблемой, а быстро сориентировались в ситуации и приняли, возможно единственное правильное решение, ошибка в котором могла поставить его жизнь под угрозу.

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