На юге Челябинской области откроют две пожарные части после уничтожения огнем поселка Джабык

Открытие новых пожарных частей позволит быстрее приезжать на место ЧП. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Правительство Челябинской области приняло решение открыть две пожарные части на юге региона из-за последствий пожаров, которые уничтожили не только лесной массив, но и жилые дома в населенном пункте Джабык. К началу следующего года одна из них появятся в селе Еленинка (Карталинский район), а другая — в поселке Гранитный (Кизильский район). Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, открытие новых пожарных частей позволит огнеборцам доезжать на место ЧП за 5-10 минут.

— Обе пожарные части будут иметь в штате по 11 работников: начальник, 5 пожарных и 5 водителей. До конца этого года для их создания в бюджете области должны быть изысканы средства, найдены и укомплектованы подходящие здания для пожарных депо, закуплена пожарная техника, найдены и обучены работники, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

Пожарная часть в селе Еленинка станет защищать от огня жителей семи населенных пунктов Еленинского сельского поселения, где в настоящий момент проживают более 3,5 тысяч человек. Кроме того, сотрудники МЧС также будут помогать местным лесникам защищать от пожаров памятник природы регионального значения – Джабык-Карагайский бор, на окраине которого и расположилось село.

Пожарная часть в поселке Гранитный будет отвечать за шесть населенных пунктов Гранитного сельское поселения, в котором проживают 1680 человек. Здесь есть детский сад, школа, библиотека, дом культуры и больница. До райцентра – села Кизильское – 45 километров. Поселок, основанный в 1921 году, расположился на берегах реки Урал. Здесь найдены залежи уральского гранита, что и дало название поселку.

Новые подразделения войдут в структуру Южного отряда. В настоящий момент в регионе открыты 67 пожарных частей.

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