В Челябинске из 26 трамвайных переездов отремонтировали только 11

Власти Челябинска стараются проводить работы в ночное время либо в выходные. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске продолжается масштабный ремонт трамвайных путей. В настоящий момент работы завершены на 11 участках. Что касается оставшихся 15 путей, то их планируют отремонтировать до 20 сентября. Об этом на прошедшем аппаратном совещании рассказал вице-мэр Максим Куляшов.

— Стараемся проводить работы в ночное время и максимально задействовать выходные дни. По трем последним переездам заключены контракты с подрядчиком - это пересечение Свердловского проспекта и улицы Труда, улицы Братьев Кашириных и улицы Кирова, улицы Кирова и улицы Труда, — заявил Куляшов.

Сейчас работы идут на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Жители Челябинска в минувшие выходные пожаловались на пробки в центре города из-за ремонта. Чиновники сообщают, что ограничение движения будут действовать на этом участке будут действовать до 4 августа.

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