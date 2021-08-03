В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

Светофоры выключат утром 3 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 3 августа вновь будут отключать светофоры. С 8:00 автоматически регулировать движение не будут на перекрестке улицы 40-летия Победы и проспекта Победы, а также на пересечении улицы Жилой и проспекта Победы. Возобновить работу светофоров должны в 13:00.

Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, на обоих участках проводят ремонт электросетей.

Кроме того с 9:00 отключат светофор на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов. Там идут дорожные работы. Точное время включения светофора неизвестно, ожидается, что его запустят после завершения ремонта на перекрестке.

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