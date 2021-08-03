Южноуральцам на отдыхе улучшили мобильную связь

МТС увеличила скорость мобильного интернета в местах отдыха на Южном Урале. Сразу на популярных озерах оператор расширил покрытие и ускорил мобильный интернет — среди тех, кому больше повезло отдыхающие Большого Кисегача, Елового, Калдов, Аргазинского водохранилища и других. Улучшения коснулись и садовых товариществ Челябинской области, летом интернет-трафик стал в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

В первом полугодии 2021 года МТС провела работы по модернизации базовых станций в местах концентрации отдыхающих в летнее время. В результате за первую половину лета мобильный трафик в рекреационных зонах региона вырос в полтора раза по сравнению с летом прошлого года.

Не остались без внимания поселки и дачные участки, где южноуральцы любят проводить время летом. Так, МТС усилила LTE покрытие в СНТ «Кировский» Аргаяшского района, СНТ «Курчатовец» и «Тракторосад-5» Сосновского района, а также в деревне Малышево. Улучшения коснулись дачных поселков Райский, Большие Харлуши, Полетаево, Кайгородово, Каолиновый, Тимирязевский, Большое Таскино и других — там потребление мобильного интернета увеличилось до трех раз по сравнению с летним сезоном 2020 года.

С начала этого года МТС провела модернизацию базовых станций в регионе, что увеличило на треть среднюю скорость мобильного интернета, а также общую емкость сети передачи данных с учетом роста абонентского интернет-трафика. Более 200 тысяч человек, проживающих в Сатке, Миньяре, Нязепетровске, Карабаше, Верхнем Уфалее, Кусе, Аргаяше, Коркино, а также других районных центрах Челябинской области смогли оценить рост скорости мобильного интернета.

Новости компаний