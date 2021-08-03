Жители Копейска пожаловались на падающих замертво птиц и расплодившихся крыс

Рядом с зерноперебрабатывающим предприятием расплодились крысы Фото: Алиса ТИТКО

Жители копейского поселка Горняк записали видеообращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Копейчане жалуются на невыносимые условия жизни.

— На территории частного сектора увеличилась популяция крыс и мышей, отравленные птицы замертво падают на наших участках, — рассказала жительница поселка.

Активисты уверены, что в проблемах виновато зерноперерабатывающее предприятие, которое находится на территории частного сектора. В Горняке работают ООО»Макиз» и ООО»Крупы Урала», они уже несколько лет занимаются там производством комбикорма.

По словам жителей, производство идет круглосуточно, люди все время слышат шум и ощущают сильный запах комбикорма, а пыль с предприятия оседает на всем вокруг.

Жители Горняка уже обращались в суды и Роспотребналзор, но добиться изменений удалось лишь на бумаге. Теперь активисты требуют перенести производство на другую площадку, удаленную от жилых домов.

В администрации Копейского городского округа пообещали рассмотреть обращение жителей, но одновременно порекомендовали им снова обратиться в надзорные органы.

— Обращение по вопросу хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства нужно направить в прокуратуру города, — заявили в муниципалитете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru