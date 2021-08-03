Челябинские археологи исследуют массовое захоронение детей

Археологи надеются на новые открытия. Фото: министерство культуры Челябинской области

Археологи займутся исследованием детских захоронений бронзового века на реке Синташта в Брединском районе. В экспедицию отправились специалисты заповедника «Аркаим».

Несколько детских погребений обнаружили рядом с комплексом археологических памятников на Синташте в 2020 году. Тогда провести детальное исследование находки не успели.

По заключению ученых, детским могилам как минимум 3,5 тыс. лет. Захоронения были оформлены деревом, и часть деревянных конструкций сохранилась до наших дней. Рядом с телами умерших оставили керамические сосуды, специалисты узнали среди емкостей керамику алакульского культурного облика. Археологи не исключают, что детские могилы могли быть частью кургана, насыпь которого за тысячи лет не сохранилась.

В пресс-службе министерства культуры Челябинской области уточнили, что комплекс археологических памятников на Синташте, в том числе одноименное поселение и большой курган, начали исследовать в 1970-х годах. В этом районе обнаружили колесницу, воинские погребения и могилы древних металлургов.

— Несмотря, на то, что работы на Синташте ведутся уже почти полвека, памятник не исчерпал себя в плане археологических находок, — рассказал археолог Юрий Макуров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru