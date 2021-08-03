Авиакомпания «Россия» отменила два рейса из Москвы в Челябинск и обратно

Пассажиров отправили другими самолетами Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске продолжается чехарда с рейсами на Москву. Сегодня, 3 августа, отменили дневные перелеты авиакомпании «Россия» Москва-Челябинск (11:20) и Челябинск-Москва (12:10).

Отменен и дневной рейс. Скрин: cekport.ru

Накануне эти же рейсы прибыли опозданием на четыре часа. В соцсетях писали о забастовке пилотов и бортпроводников, затем в пресс-службе челябинского аэропорта сообщили о позднем прибытии экипажа. После появилась информация, что у пилотов нашли ковид. В пресс-службе авиакомпании на запрос КП-Челябинск не ответили.

Как оказалось, вчера вечером отменили рейс «России», который должен был прилететь в Челябинск 22:25 и отправиться обратно в 23:30.

В понедельник, 2 августа, был отменен вечерний рейс. Скрин: cekport.ru

— Пассажиры прибыли сегодня утром, — сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

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