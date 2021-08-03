В центре Челябинска на три дня изменили схему движения автомобилей

Из-за ремонта в центре Челябинска возникают дорожные заторы. Фото: читательница КП
С 6:00 3 августа на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина в Челябинске изменили схему проезда. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на участке, подрядчик начал второй этап работ.
На той стороне проспекта Ленина, по которой обычно автомобилисты проезжают в сторону улицы Пушкина, изменили направление движения по полосам.
На той стороне проспекта, по которой идет движение в сторону улицы Воровского, ограничений нет, проезд в обычном режиме.
Ограничено движение по улице Цвиллинга в обе стороны.
Несмотря на ремонт, проезд трамваев по участку никак не ограничивают.
Как сообщили в администрации Челябинска, временная схема проезда будет действовать до 6:00 6 августа.
Ранее в мэрии объяснили, когда закончится ремонт и возобновится нормальное движение на площади Революции.
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