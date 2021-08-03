Мошенники втридорога продают билеты на матчи «Трактора» в Челябинске

«Трактор» начнет сезон КХЛ 3 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин на официальном сайте клуба сообщил, что из-за эпидемиологической ситуации, «было принято решение отложить старт продаж билетов на «Кубок губернатора Челябинской области», а также абонементов и билетов на стартующий 3 сентября регулярный чемпионат КХЛ на вторую половину августа». Напомним, в прошлом году из-за пандемии Кубок был отменен.

В руководстве «Трактора» рассказали, что сегодня проработано несколько вариантов билетной программы, но пока нет определенности с допустимым количеством болельщиков. Пока нет информации и о стоимости «проходок» на домашние матчи черно-белых.

А между тем, на одном из агрегаторов уже появилась информация о продаже билетов на Кубок губернатора, который планируется провести в Челябинске с 23 по 27 августа. Так, на стартовый матч Кубка — «Трактор» — «Локомотив» билеты продаются по 3300 рублей, на следующую игру с «Сибирью» и того больше — по 4900.

На одном из агрегаторов уже предлагают билеты на "Трактор" по "бешенным" ценам.

В пресс-службе «Трактора» сообщили, что о работе этого портала они сообщали уже в прошлом сезоне, отметив, что билеты и абонементы можно бронировать и оплачивать только через официальный сайт ХК «Трактор».

В прошлом сезоне из-за пандемии заполняемость арены снизили до 50%. Все болельщики могли находиться на хоккейном стадионе только в санитарных масках.

Новый сезон в КХЛ для «Трактора» начинается 3 сентября. В этот день в Челябинске «медведи» сыграют с новосибирской «Сибирью».

Кстати, сегодня 3 августа черно-белые стартуют на предсезонном турнире в Сочи.

Матчи «Трактора» на Parimatch Sochi Hockey Open:

3 августа. 17:00. «Трактор» — «Авангард»

5 августа. 17:00. «Трактор» — Сборная России

6 августа. 17:00. «Трактор» — «Автомобилист»

7 августа. 15:00. «Трактор» — СКА

Время челябинское.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru