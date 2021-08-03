В Челябинской области с рельсов сошли электровоз и грузовые вагоны

Электровоз пытаются вернуть на рельсы. Фото: Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК

ЧП на железной дороге случилось в 4:05 3 августа на станции Магнитогорск-Грузовой. Во время маневров по вытяжке вагонов из парка с рельсов частично сошел товарный состав.

За пределами железнодорожных путей целиком оказались электровоз и груженый щебнем вагон. Еще у одного вагона слетела с рельсов одна колесная пара.

Электровоз и вагоны не опрокинулись. Люди при происшествии не пострадали.

Как сообщили в Центральном межрегиональном СУ СК на транспорте, следователи сейчас выясняют, почему электровоз не удержался на рельсах. Идут восстановительные работы на путях.

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