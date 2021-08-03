В Челябинской области зарегистрировали самое большое количество смертей от коронавируса

Количество заболевших в регионе превысило 76 тысяч Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области от коронавируса скончались 20 человек. Это самое большое количество умерших за день с начала пандемии.

Количество вновь выявленных случаев заболевания тоже антирекордное - 349. Днем раньше медики выявили 346 случаев коронавируса.

На лечении в Челябинской области сейчас находятся 5697 больных Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 76 тыс. жителей Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru