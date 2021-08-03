Суд признал недействительным дорожный контракт на полмиллиарда с «Южуралмостом» в Челябинской области

УФАС нашла нарушения на стадии выбора подрядчика Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суд признал недействительным контракт Миндортранса Челябинской области с АО «Южуралмост» на сумму 551 млн рублей. Речь идет о ремонте дорог в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах.

Нарушения были выявлены на стадии выбора подрядчика в 2017 году.

— Предписание антимонопольной службы об отмене результатов закупки и повторном рассмотрении вторых частей поданных заявок Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области не исполнило. Данный контракт был заключен с единственной допущенной до аукциона компанией — АО «Южуралмост», — рассказала пресс-секретарь челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

За это время антимонопольщики прошли несколько судебных инстанций.

— Арбитражный суд Челябинской области, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, а сейчас и Арбитражный суд Уральского округа пришли к выводу о наличии существенных нарушений закона при заключении контракта, что свидетельствует о его ничтожности, — сообщила Наталья Мартынюк.

Напомним, после скандалов с дорожными контрактами ушел с поста губернатора Челябинской области Борис Дубровский.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС по картельному сговору экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, «Южуралмоста» и Миндортранса. ФАС обязали выплатить экс-главе региона 300 рублей. Рассказываем, за что.

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