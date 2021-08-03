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Происшествия3 августа 2021 9:40

В Челябинске 13-летняя велосипедистка угодила под колеса иномарки

Девочку сбили во дворе жилого дома
Елена КОЛЧИНА
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В ДТП пострадала 13-летняя девочка

В ДТП пострадала 13-летняя девочка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ребенок пострадал в ДТП вечером 2 августа. Авария случилась возле дома №154 на улице Мамина в Челябинске. Skoda Fabia сбила девочку на велосипеде, которая выезжала со двора.

13-летняя девочка получила травмы. К счастью, обошлось без тяжелых последствий, медики рекомендовали школьнице амбулаторное лечение.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, иномаркой управляла 33-летня женщина. После ДТП начали административное расследование, причину происшествия сейчас устанавливают.

Напомним, две недели назад восьмилетнего велосипедиста в Кыштыме сбил тяжелый пикап. Мальчик погиб.

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