Челябинцам включили отопление в жару: коммунальщики объяснили, почему

Главное, чтоб «жаркие дни» не включили в счет за коммуналку Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В разгар лета жители Челябинска периодически жалуются, что у них включили отопление. Такое себе удовольствие, особенно в жару. УСТЭК объяснила, что происходит.

— 28 апреля 2021 года в Челябинске официально завершился отопительный период. Выполнены все необходимые переключения на тепловых сетях. Наличие отопления в многоквартирном доме в межотопительный период свидетельствует о нарушениях в работе внутридомового теплового оборудования, — рассказали в пресс-службе УСТЭК.

Но теплоснабжающие организации отвечает только за доставку тепла до границ дома. Если летом нагрелись батареи, необходимо проверить внутридомовой тепловой узел. За это отвечают управляющие компании, поэтому в подобных случаях обращаться нужно к ним.

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