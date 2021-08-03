Витаминный чекап со скидкой: анализы в Invitro на 20% дешевле с iHerb

Медицинская компания «Инвитро» запустила акцию вместе с крупнейшим маркетплейсом витаминов и добавок для здорового образа жизни iHerb. Сдать анализы в «Инвитро» до 31 августа можно будет со скидкой 20% по промокоду IHERB. А на маркетплейсе можно будет получить скидку 10% на заказы от 4600 рублей по промокоду INVITRO.

По данным ФИЦ питания и биотехнологий, всего более 80% россиян испытывают дефицит того или иного витамина в организме. Среди самых распространенных — дефицит витаминов группы B (его испытывают до 74% жителей страны), дефицит каротиноидов, в том числе витамина А (до 79%) и нехватка витамина D (ее испытывают 67% жителей страны).

Анализы на уровень этих веществ можно сдать в «Инвитро». Скидка распространяется на любые исследования, в том числе уровня жизненно необходимых витаминов. Оптимальный для витаминного чекапа — общая оценка витаминного статуса. Исследование включает анализ крови из вены на уровень витаминов D, A, E, K, B12 и фолиевой кислоты. Срок готовности результатов — до 4 рабочих дней.

Также в «Инвитро» можно сдать анализы отдельно на жирорастворимые и водорастворимые витамины, на микро- и макроэлементы (кальций, магний, фосфор, железо, цинк, селен, медь).

Желательно периодически проверять свой витаминный статус, чтобы вовремя выявить возможный дефицит. Конец лета — самое подходящее время провести витаминный чекап. Узнав о своих проблемах заранее, их можно решить еще до того, как наступит сезон простуд, а с полок магазинов исчезнут сезонные овощи и фрукты.

— Медицинский чекап в лаборатории и поход к врачу — самый точный и надежный способ узнать больше о потребностях своего организма. Мы надеемся, что наша инициатива с Invitro вдохновит россиян задуматься и позаботиться о своем здоровье. А мы в свою очередь постараемся предложить им лучшие средства для поддержки организма и восполнения дефицитов, — добавила Алена Ермолова, пресс-секретарь iHerb в России.

— Несомненно, почти все сегодня знают о важности витаминов для нормальной жизнедеятельности, здоровья и бодрости. Однако бездумное употребление их может нанести не меньший вред, чем полный отказ и недостаточное использование. Именно поэтому мы вместе с компанией iHerb, одной из крупнейших мировых торговых площадок, предлагаем нашим клиентам перед выбором того или иного комплекса витаминов пройти чекап, который позволит оценить обеспеченность организма данными веществами, скорректировать витаминную недостаточность, если она есть, и подобрать правильную и гармоничную диету, — прокомментировала Нина Орешкина, руководитель отдела по связям с общественностью группы компаний «Инвитро».

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