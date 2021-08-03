В Челябинске на перекрестке столкнулись три иномарки

Авария произошла рядом с пешеходным переходом. Фото: vk.com/achnov

Авария произошла в 11:55 3 августа на перекрестке улицы Косарева и Комсомольского проспекта в Челябинске. Столкнулись три автомобиля.

Как рассказали в ГИБДД города, в ДТП попали Ford, Hyundai и Kia. Все автомобили до аварии двигались в попутном направлении.

В аварии пострадал пассажир одной из машин. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему помощь, обошлось без серьезных травм.

Ранее в Челябинске иномарка сбила 13-летнюю девочку на велосипеде.

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