Жители Златоуста разбили плитку и светильники на набережной ради фотосессии

Памятник Петру и Февронии установили на набережной в конце июня, горожане проявили к нему не совсем тот интерес, на который рассчитывали власти. Фото: управление ЖКХ Златоуста

Горожане повредили светильники и разбили подготовленную к укладке плитку на строящейся набережной возле часовни Александра Невского в Златоусте.

— Группа молодых людей выложила нелицеприятную фигуру у памятника Петру и Февронии в близости от часовни святого князя, — сообщили в городском управлении ЖКХ.

Ночные забавы златоустовцев сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как пять человек сначала заимствуют оставленную рабочими до следующего дня плитку и занимаются «строительством», светя себе в темноте мобильным телефоном, а затем фотографируются на фоне собственного творения, пока оно не рушится.

В управлении ЖКХ сообщили, что обновление набережной собирались завершить в ближайшие недели, но вандализм горожан может затянуть работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru