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Общество3 августа 2021 12:28

В карьер парка Гагарина в Челябинске запустили 145 кг рыбы

Рассказываем, зачем это нужно
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Теперь в карьере плавает живая рыба. Фото: управление культуры Челябинска

Теперь в карьере плавает живая рыба. Фото: управление культуры Челябинска

В карьере челябинского парка Гагарина теперь живет живая рыба. Специалисты запустили в водоем 145 кг белого амура. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в управлении культуры администрации Челябинска.

Зарыбление карьера в парке Гагарина
Видео: управление культуры Челябинска

— В начале летнего сезона в парке Гагарина очистили карьер спецтехникой, но из-за жары искусственный водоем зарастает, — рассказали в управлении культуры администрации Челябинска. — Поэтому решили запустить в него 145 кг белого амура для очистки карьера от растений.

В управлении культуры просят челябинцев не вылавливать живность.

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