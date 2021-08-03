В карьер парка Гагарина в Челябинске запустили 145 кг рыбы

Теперь в карьере плавает живая рыба. Фото: управление культуры Челябинска
В карьере челябинского парка Гагарина теперь живет живая рыба. Специалисты запустили в водоем 145 кг белого амура. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в управлении культуры администрации Челябинска.
— В начале летнего сезона в парке Гагарина очистили карьер спецтехникой, но из-за жары искусственный водоем зарастает, — рассказали в управлении культуры администрации Челябинска. — Поэтому решили запустить в него 145 кг белого амура для очистки карьера от растений.
В управлении культуры просят челябинцев не вылавливать живность.
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