Сотрудница соцзащиты в Челябинской области незаконно оформила пособие на своего ребенка

Жительница Чебаркульского района незаконно оформила пособие на собственного ребенка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудницу управления соцзащиты в Чебаркульском районе обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, в 2020 году женщина попыталась легально получить пособие на своего ребенка. Но оказалось, что среднедушевой доход в семье больше прожиточного минимума, выплата в таком случае не положена.

Тогда женщина вновь подала документы на получение пособия, в этот раз не указав в них зарплату супруга. В результате выплату все же назначили. Обвиняемая незаконно получила более 160 тыс. рублей, а затем подлог обнаружили сотрудники ФСБ.

Как уточнили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета, сейчас расследование уголовного дела о мошенничестве закончено. Материалы передали в суд. Если женщину признают виновной, ей придется заплатить штраф от 100 до 500 тыс. Рублей или отправиться в заключение на срок до шести лет.

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