Медики выяснят, как экономика и климат в Челябинской области влияют на болезни сердца

Ученые проверят, влияют ли на сердце экономические условия в Челябинской области Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

2,5 тыс. жителей Челябинской области, отобранных случайным образом, пригласили пройти тщательное медицинское обследование. С помощью участников программы врачи и ученые надеются понять, как климатические и экономические особенности региона влияют на сердечно-сосудистые заболевания, и насколько такие заболевания распространены на Южном Урале. Исследование проведут в рамках федерального проекта «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний», который развернули в 30 российских регионах.

Врачи проверят здоровье 75 тысяч россиян в возрасте от 35 до 74 лет, чтобы определить основные факторы риска для каждого из регионов и составить адресные планы профилактики с учетом местной специфики.

Участникам проекта предстоит встретиться с кардиологами, пройти инновационные обследования и сдать обширный набор биохимических анализов. Работать с ними будут специалисты областного кардиодиспансера и челябинской ГКБ №2, а также эксперты Южно-Уральского государственного медицинского университета.

— Собственное эпидобследование такого размаха и объема мы проводим впервые, но уверен, что не в последний раз. К сожалению, подобные трудоемкие и обширные исследования проводятся не так часто — в основном, решения принимаются на основании экстраполяции данных, по аналогии, — рассказал и.о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

Эксперты, наряду с другими факторами, планируют учесть и влияние коронавируса на «сердечников»: по последним данным, у страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний выше шанс тяжело заболеть коронавирусом или умереть от него.

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