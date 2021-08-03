В Челябинске суд поставил точку в деле следователя на золотом Lexus

Седьмой кассационный суд встал на сторону сотрудника пиццерии. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Седьмой кассационный суд в Челябинске сегодня, 3 августа, оставил без изменения приговор по так называемому делу следователя на золотом Lexus. Сотрудника пиццерии Антона Истомина, которого заместитель руководителя СО по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халалилов два года назад обвинил в угрозе убийством, окончательно оправдали. Об этом КП-Челябинск сообщил адвокат Сергей Колосовский.

— Конфликт между силовиком и сотрудником пиццерии произошел два года назад, — рассказал Сергей Колосовский. — Заместитель руководителя СО по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халалилов на заправке устроил конфликт из-за шланга подкачки воздуха, после чего обвинил своего оппонента в угрозе убийством.

Следователь на Lexus позолоченного цвета заявлял, что парень на Daewoo Nexia в ходе спора якобы достал нож. Вот только спор из-за «воздуха» зафиксировали камеры наружного наблюдения, и запись слова Халилова не подтвердила.

— Капитан юстиции добился возбуждения уголовного дела, однако мировой суд встал на сторону простого гражданина и оправдал его, — продолжает Сергей Колосовский. — Апелляция оставила в силе оправдательный приговор. Но ныне повышенный до майора Халилов обратился в кассационный суд с просьбой отменить приговор, но суд оставил без изменения приговор первой инстанции.

Обвиняемый в драке со следователем житель Екатеринбурга оправдан.

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