В Челябинске задержали девушку, подозреваемую в грабеже пенсионеров

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полиция задержала ранее судимую 26-летнюю девушку, которая подозревается в грабеже двух пенсионеров в Ленинском районе Челябинска. Однако в правоохранительных органах не исключают, что она может быть причастна и к другим подобным преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицией было установлено, что на улице Вагнера подозреваемая похитила у 81-летней пенсионерки позолоченную цепочку суммой в 800 рублей, а затем скрылась. Кроме того, несколькими днями ранее до этого случая аналогичное преступление было совершено и в отношении другой женщины, 1963 года рождения. У нее подозреваемая похитила золотую цепь с крестиком стоимостью около 50 000 рублей.

— По данным фактам в ОП «Ленинский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Максимальная санкция данных частей статьи – лишения свободы на срок до четырех и семи лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас задержанная находится в изоляторе временного задержания. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, в случае, если вы пострадали от действий подозреваемой, об этом необходимо сообщить по телефонам: 8(351) 266-14-14, 265-02-00, «02» либо в дежурные части районных отделов полиции. Конфиденциальность гарантируется.

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