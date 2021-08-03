Власти Челябинска благоустроят территорию у ДС «Юность», где раньше находился автовокзал

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Челябинска разрабатывают проект благоустройства, который коснется территории у Дворца спорта «Юность». Ранее на этом участке находился автовокзал, но его перенесли к ТК «Синегорье».

Место возле ДС «Юность» одно из самых «странных» в городе – с множеством ограждений, из-за них пройти по прямой здесь не получится. Чиновники пока что не определились, что именно будет предусмотрено работами. В итоге они решили узнать мнение жителей города.

— Администрация Челябинска и Администрация Центрального района совместно с архитекторами разработают проект благоустройства. Мы хотим узнать, как вы используете данное пространство и что хотите там видеть. Это поможет нам при проектировании будущего благоустройства, — сообщили в управлении архитектуры города.

Территория, которую затронет благоустройство. Фото: управление архитектуры Челябинска

Жителей Челябинска просят пройти анкетирование, которое продлится до 11 августа. Принять в нем участие можно, кликнув по ссылке: clck.ru/Wb6h4

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