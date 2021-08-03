В центре Челябинска двое парней устроили поездку верхом на багажнике автомобиля

Фото: кадр с видео / t.me/buro174

В Челябинске двое парней в духе голливудских боевиков устроили экстремальную поездку на багажнике автомобиля. Видео с этим моментом появилось в телеграмм-канале «Бюро наводок». Авторы поста утверждают, что съемка велась 3 августа на улице Володарского в 17:38.

На кадрах видно, как один из парней сидит на корточках и держится руками за крышу «шестерки» для балансировки. Другой тем временем и вовсе расслабился — свесил правую ногу над проезжей частью и задумчиво глядел по сторонам.

Скорее всего, видеозаписью заинтересуются сотрудники ГИБДД, поскольку номер машины отчетливо виден в кадре. Так что водителю «шестерки» в скором времени может прилететь штраф.

Это уже не первый случай, когда жителей Челябинска замечают за неправильной перевозкой пассажиров. На прошлой неделе в Сеть просочилось видео, где женщина-водитель Nissan Note закрывает ребенка в багажнике. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

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