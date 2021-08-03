Курганские полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать пьяного бесправника на «девятке»

Фото: кадр с видео / ГУ МВД по Курганской области

В Курганской области сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем на автомобиле ВАЗ – 2109. В какой-то момент им пришлось открыть огонь из табельного пистолета, так как нарушитель никак не хотел останавливаться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 27 июля Каргапольском районе. Сотрудники ГИБДД во время патрулирования дорог обратили внимание на автомобиль, водитель которого странно себя вел. На требование остановиться он не отреагировал, а наоборот увеличил свою скорость. После этого началась погоня.

— Водитель ВАЗ продолжал опасные маневры на дороге, создавал опасные ситуации для жизни и здоровья других участников дорожного движения. После неоднократных требований об остановке, автоинспекторы сделали предупредительный выстрел, после чего для принудительной остановки авто применили табельное оружие, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

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За рулем автомобиля находился 24-летний парень. Медосвидельствование показало, что он в момент происшествия был пьян. В ходе проверки документов выяснилось, что молодой человек был лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Помимо него в автомобиле находились еще трое нетрезвых молодых людей.

При задержании 24-летний водитель пытался оказать сопротивление. В ходе проверки установлено, что документов на автомобиль у водителя не имелось. Молодой человек получил водительское удостоверение чуть более года назад, и за это время неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, был лишен права управления за нетрезвое вождение. Результаты медицинского освидетельствования молодого человека показали алкогольное опьянение.

Водителя «девятки» задержали. В отношении него возбуждены уголовные дела за нетрезвое вождение и за применение насилия в отношении представителя власти.

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