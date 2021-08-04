Дети, эвакуированные из-за пожара в Челябинской области, вернутся отдыхать в лагерь

Огнем была охвачена площадь 460 га Фото: Кирилл САДЫКОВ

Власти Челябинской области объявили о ликвидации возгорания в Брединском районе, где пришлось опустить детей из оздоровительного лагеря «Спутник».

— Пожар развивался по горельникам 2019 года. С применением тяжелой бульдозерной техники пожар оперативно был опахан по периметру, распространение огня остановлено, угрозы населенному пункту Морозовка и детскому лагерю «Спутник» нет, — сообщили в правительстве Челябинской области.

В борьбе с огнем были задействованы около 150 человек, 50 единиц техники, в том числе три бульдозера от лесопожарных формирований, которые участвовали в тушении Карталинских пожаров.

— 3 августа, в 22 часа, пожар локализовали на площади 460 га. В течение ночи 4 августа производилось дотушивание очагов задымления внутри пожара. К 9 часам сегодня, 4 августа, пожар ликвидирован, — сообщили в правительстве

Сегодня в течение дня дети вернутся в лагерь «Спутник» и продолжат свой отдых.

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