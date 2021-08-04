Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост ковидных пневмоний среди маленьких детей и подростков в Челябинской области

Заболеваемость COVID-19 снижается только в группе до года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный Роспотребнадзор сообщил о двукратном росте случаев ковидной пневмонии среди детей до 6 лет и подростков 15-17 лет за минувшую неделю. Среди жителей старше 65 лет этот показатель увеличился в 1,2 раза. В целом же по региону этот показатель снизился на 1,5%.

Между тем, растет заболеваемость практически по всем возрастным группам: 7-14 лет — в 1,5 раза, 15-17 лет — в 1,4 раза, в остальных группах рост в 1,1-1,2 раза. Наименьший рост в группе 50-64 лет — на 3%. Среди детей до года — снижение в 1,4 раза.

— Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной. По состоянию на 02 июля 2021 в области зарегистрирован 74537 (без ЗАТО) случай, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 2280,7. в том числе за прошедшую неделю (26.07.2021 — 01.08.2021) зарегистрировано — 2344 лабораторно подтвержденных случая заболеваний, — рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

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