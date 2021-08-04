К аномальной 37-градусной жаре в Челябинской области добавятся дожди и грозы

Пляжный отдых в такую жару даже кратковременный дождь не испортит. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В южных районах Челябинской области до конца рабочей недели сохранится сильная жара с максимальными температурами воздуха до +36... +37 °С. Как сообщили в местном гидрометцентре, пекло будет сопровождаться кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.

— Сильная жара с максимальными температурами воздуха до +36... +37 °С во второй половине дня сохранится в южных районах региона до 5 августа, — сообщили в гидрометцентре Челябинска. — Местами до 6 августа в области сохранится высокая пожарная опасность.

По прогнозу синоптиков челябинского гидрометцентра, в Челябинске сегодня обойдется без дождей. Днем воздух прогреется до +32... +34 °С, южный ветер — 3-8 м/с. В регионе 4 августа — местами кратковременные дожди и грозы при 37-грудусной жаре и порывистом ветре до 14 м/с.

В четверг и пятницу — 5 и 6 августа — в области, и Челябинске в том числе, будет кратковременная дождливая погода, возможны грозы. Все это при 34-37-градусной жаре, которая спадет до значений +24... +26 °С к пятнице.

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