В Магнитогорске отдали под суд рецидивиста, который изнасиловал мальчика и заразил его ВИЧ

Все произошло под этим мостом через реку Урал. Фото: google.com/maps

В Магнитогорске будут судить 30-летнего мужчину, который изнасиловал 11-летнего мальчика и заразил его ВИЧ. Преступление было раскрыто по «горячим следам». Обвиняемый признал вину и находится под стражей. При этом, он уже был судим за аналогичные преступления.

— Следствием установлено, что в мае 2021 года обвиняемый, находясь на площадке под опорой моста «Казачья переправа» в Магнитогорске с применением насилия и угрозой его применения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Мужчину будут судить по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» («б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и «Заражение ВИЧ-инфекцией» (ч.1 ст. 122 УК РФ).

Сейчас мальчик проходит реабилитацию, с ним работают психологи.

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