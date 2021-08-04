В Челябинске до конца рабочей недели объявили режим «черного неба»

НМУ действует в Челябинске и еще шести городах региона. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске объявили неблагоприятные метеоусловия (НМУ), которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Как сообщили в местном гидрометцентре, режим «черного неба» сохранится в областном центре до вечера пятницы, 5 августа.

НМУ объявлен до 19:00 пятницы, 5 августа, в Челябинске, Карабаше, Сатке, Златоусте и Коркино. В Магнитогорске он закончится сегодня вечером, а в Аше будет действовать до середины заключительного рабочего дня этой недели.

— По отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени, — добавили в гидрометцентре.

В управлении безопасности жизнедеятельности Челябинска уточнили, что при негативных изменениях состояния атмосферного воздуха и жалобах населения на загрязнение информацию можно направлять в региональное управление Росприроднадзора по телефону 8 (351) 237-81-83 или на горячую линию местного управления Роспотребнадзора — 8 (800) 100-26-73. Также можно сделать это через сайт 74.rospotrebnadzor.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru