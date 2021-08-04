Текслер потребовал ускорить работы по ремонту парков и скверов

Современные общественные пространства очень важны для молодежи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 4 августа, губернатор Алексей Текслер в формате ВКС провел совещание с главами городов и районов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Современные общественные пространства, подчеркнул губернатор, влияют на успешность и привлекательности территории: «Если мы хотим, чтобы наша молодежь связывала свое будущее с Челябинской областью, то мы должны чаще и больше обсуждать с жителями то, какими они хотят видеть свои города».

В нынешнем году в регионе благоустраиваются 128 общественных территорий и 119 дворов. Программа формировалась на основе голосования жителей.

Губернатор потребовал от глав Троицкого, Коркинского, Саткинского районов ускорить работы на объектах: исполнено всего 35% от плана. Средний уровень выполнения по региону — 68%

Текслер поручил местным властям организовать работу так, чтобы благоустройство в следующем году завершить к 1 сентября. Конкурсы по выбору подрядчиков нужно в этом году — до 1 октября. Тему берет на особый контроль региональный минстрой.

— Важно, чтобы люди до снега и холодов смогли воспользоваться результатами этой работы, тем более, что объекты на следующий год уже определены. Они выбраны жителями и непременно должны быть благоустроены в 2022 году. Наша главная задача — сделать города и поселки по-настоящему комфортными и уютными, создать новые точки притяжения для людей, — подчеркнул губернатор.

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