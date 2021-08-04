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Здоровье4 августа 2021 9:22

В Челябинской области число новых заражений коронавирусом достигло 350 в сутки

На лечении находятся 5 772 южноуральца
Алина КУНГУРЦЕВААлина КУНГУРЦЕВА
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Ковид унес жизни еще 16 человек

Ковид унес жизни еще 16 человек

Фото: ИВАНОВА Диана

В суточной статистике Минздрава Челябинской области — очередной антирекорд по числу новых заболевших: +350 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Всего с начала пандемии зафиксировано 76 354 случая.

— За прошедшие сутки выписаны 259 человек. Всего 67 063 пациента выздоровели и выписаны из больницы, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

На лечении остаются 5 772 человека.

За прошедшие сутки умерло 16 человек, все — непосредственно от COVID-19. Напомним, накануне было рекордное число умерших — 20 человек.

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