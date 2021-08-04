Умер плачущий пес, которого спасли во время лютых холодов в Челябинской области

После чудесного спасения Макс прожил полгода. Фото: Максим Бикбаев, Люция Мухаметханова

Умер пес породы колли по кличке Макс, которого спасли во время страшных февральских морозов. 31 июля у него случился инсульт, а вчера его не стало. Об этом рассказала волонтер Люция Мухаметханова, которая выхаживала пса и оставила его себе.

— Макс был очень душевным, разговорчивым, умным, понимающим, воспитанным. Максик, прости ту боль, что ты познал от поведения людей. Беги по радуге мое рыжее счастье, я люблю тебя всем своим сердцем, — написала Люция на своей странице.

Незадолго до инсульта у собаки нашли опухоль.

— Его избивал пастух в этой деревне, пинал. Так сказали жители. У него проявилась опухоль под ребрами размером с кулак. Она тоже «стрельнуть» в голову, — рассказала КП-Челябинск Люция. — Мы должны были ехать на УЗИ, чтобы понять что это... но он умер.

Макса назвали в честь спасителя — Максима Бикбаева. Кстати, мужчина работает кинологом в полиции. Он заметил пса на обочине близ в деревне Аптрякова. Животное свернулось калачиком, вся его шерсть была покрыта льдом и снегом. Мужчина сначала подумал, что пес замерз насмерть, но тот вдруг поднял морду.

Отогревшись, пес заплакал. Сбрив колтуны шерсти, ветеринары увидели у Макса были раны и гематомы. Как и почему от него отказались хозяева, — читайте по ссылке.

Волонтеры просят относиться более ответственно к домашним питомцам.

— Если хозяевам по каким-то причинам стала не нужна собака той или иной породы, то пусть не выбрасывают на улицу как ненужный мусор, а пытаются пристроить или пусть обращаются в группы спасения конкретной породы. Если бы Макса не выкинули, а попросили помощи у группы «Спасения колли и шелти», то Макс был сейчас жив. Колли очень выносливы и сильны и очень редко умирают в возрасте 10 лет... они живут до 14-16 лет а кто-то и дольше, — отметила Люция Мухаметханова.

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