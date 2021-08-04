В Челябинск оштрафовали женщину, которая посадила ребенка в багажник

Женщина закрыла багажник и поехала Фото: кадр с видео

Полиция нашла женщину-водителя, которая посадила ребенка в багажник. На нее составлен протокол и выписан штраф 3000 рублей.

— Составлен протокол за нарушение требований к перевозке детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП), — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинске.

Подробностей в полиции не сообщают.

Напомним, видео сняли на парковке возле одного из магазинов. По словам очевидцев, ребенок вылез из багажника и пошел во взрослыми в магазин. Затем он вернулся и таким же образом залез обратно. Из-за плохого качества видео сложно рассмотреть, что происходило внутри, и перелез ли он на кресло. В комментариях начали осуждать родителей.

Как пояснил автоюрист Юрий Панченко, перевозка в багажнике опасна тем, что в случае аварии человек никак не защищен. Кроме того, там обычно валяются различные предметы, в том числе металлические, которые могут прилететь по голове и другим частям тела.

Смотреть видеосюжет Жительница Челябинска посадила ребенка в багажник

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